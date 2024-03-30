Sınır kent Kilis'te seçim hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Sınır kent Kilis'te seçim hazırlıkları tamamlandı

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Kilis'te 415 sandık kuruldu. Kilis'te, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere kent genelinde 95 bin 878 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 2'si seyyar sandık olmak üzere toplamda 415 sandık kuruldu.

30.03.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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Sınır kent Kilis'te seçim hazırlıkları tamamlandı

31 Mart seçimleri için Kilis'teki okullarda 415 sandık kuruldu

KİLİS - Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Kilis'te 415 sandık kuruldu.

Yerel seçimlere 1 gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Kilis'te, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere kent genelinde 95 bin 878 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve ve 2'si seyyar sandık olmak üzere toplamda 415 sandık kuruldu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

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