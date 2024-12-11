Politika

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekipleri, Başkan Uzun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Başkan Uzun'un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi. - SİNOP