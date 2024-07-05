Sinop\'ta CHP\'den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül hayatını kaybetti

Politika

Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında CHP'den Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül, 72 yaşında vefat etti.

Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Ergül, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ergül'ün ölümü Sinop'ta büyük üzüntüye neden oldu.

Ergül'ün cenazesi defnedilmek üzere Ankara'dan memleketi Sinop'a getirilecek. - SİNOP