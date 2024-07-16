Sinop Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı görevinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Sinop Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı görevinden istifa etti

Sinop Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı görevinden istifa etti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı seçilen Coşkun Çetinkaya, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çetinkaya, istifasının sebeplerini iş yoğunluğu, sağlık sorunları, dedikodular ve gereksiz istekler olarak belirtti. Yeni muhtar olarak Mürvet Turhal atanmıştır.

16.07.2024 21:01
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı seçilen ilçe esnaflarından Coşkun Çetinkaya, yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"31 Mart 2024 seçimleri'nde seçilmiş olduğum Güzelyurt Mahallesi Muhtarlığı'ndan işlerimin yoğunluğu, sağlık sorunlarım, saçma sapan dedikodular, yakıştırmalar ve gereksiz insanların maddi istekleri yüzünden ben ve ailem yıprandık ve yorulduk Bu yüzden muhtarlıktan resmi olarak istifa ettim.

Seçim sürecinde ve daha sonrasında yanımızda olan, destek olan aileme, arkadaşlarıma ve sevenlerimize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Haklarınızı helal edin."

Yeni Muhtar Mürvet Turhal olduğunu açıkladı

Yeni muhtarın ismini açıklayan Çetinkaya, "Yeni muhtarımız 1. azam kardeşim, arkadaşım Mürvet Turhal'dır. Kendisine canı gönülden başarılar dilerim" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sinop Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı görevinden istifa etti - Son Dakika

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