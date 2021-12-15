Sinop'un yatırım talepleri Ankara'ya iletildi - Son Dakika

Ankara'ya giderek bakanlar nezdinde görüşmeler yapan Sinop heyeti, şehrin yatırım taleplerini iletti.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'dan oluşan heyet Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.

İlk görüşme Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yapıldı. Görüşmede eğitime dair değerlendirme ve istişarelerde bulunulduğu, Sinop merkez ve ilçelerinde yapımı devam eden ve yeni planlanacak olan yatırımlarla ilgili konularının görüşüldüğü belirtildi.

Milletvekili Nazım Maviş, Sinop heyetinin ikinci ziyaretini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiklerini, Sinop ile ilgili talep ve projelerin değerlendirildiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede ise Sinop Meydan Projesi ve ilçelerdeki çalışmalar değerlendirildi. İlde gerçekleştirilen yatırım faaliyetlerine desteklerinden dolayı Bakan'a, heyetin teşekkürlerini dile getirdiği ifade edildi.

Sinop heyeti son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Burada da, Sinop ve ilçelerinde gençlik ve spora dair yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği açıklandı. - SİNOP