Sinop Valisi Türkeli ilçesini ziyaret etti

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile hükümet konağı önünde protokol üyelerince karşılandı. Vali Özarslan, ilk olarak İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'a ziyarette bulundu. Burada hükümet konağı yerleşkesi, ilçenin genel durumu, ulaşım, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal yardımlar gibi temel kamu hizmetleri ve ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, ziyaretlerine adliye, jandarma ve emniyet müdürlüğü ile devam etti. Türkeli Cumhuriyet Savcıları Burak Gül ve Seher Solmaz Yağmur'u da ziyaret eden Vali Özarslan, göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür etti.
Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinde yerel seçimler sürecinde alınan tedbirler ile yürütülmekte olan güvenlik hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, jandarma ve emniyet personeline vazifelerinde kolaylıklar diledi.
Vali Özarslan, gazi Ferit Levent Özdemir ve ailesini ziyaret etti. Gazi ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Özarslan, "Siz bizlere emanetsiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz, daima başımızın tacısınız. Her daim yanınızdayız" dedi.
Vali Özarslan, Türkeli ilçe programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnafla bir müddet sohbet eden Vali Özarslan, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vali Özarslan, ayrıca Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, Vali Özarslan'ın fotoğrafının yer aldığı ahşap tabloyu kendisine takdim etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da ziyaret anısına hediyei takdim etti. Oda başkanları ile bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür etti.
Vali Özarslan Türkeli Halk Eğitim Merkezi inşaat alanını gezdi. İnşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, çalışanlara kolaylıklar diledi. 2 katlı ve 4 derslik kapasiteli, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte yüzde 35'i tamamlanan Türkeli Halk Eğitim Merkezi projesinin 15 Temmuz'da tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi.
Vali Özarslan, ardından Türkeli Hükümet Konağı inşaat alanını gezdi. Hükümet Konağı inşaatında gelinen süreç hakkında Kaymakam Safa Kahraman'dan bilgiler alan Vali Özarslan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Türkeli Hükümet Konağı'nın kaba inşaatının yüzde 80, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte ise yüzde 35 oranında tamamlandığı, 2024 Ekim ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı açıklandı. - SİNOP
Son Dakika › Politika › Sinop Valisi Türkeli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?