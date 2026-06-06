Sırakaya: Türkiye dünyanın deniz feneri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırakaya: Türkiye dünyanın deniz feneri

Sırakaya: Türkiye dünyanın deniz feneri
06.06.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dünyanın yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu ve bu rolü Türkiye’nin üstlendiğini söyledi. BM’nin iflas ettiğini belirten Sırakaya, Türkiye’nin simetrik dış politika ile adalet ve merhamet temelinde hareket ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dünyanın yeni bir söyleme, bakışa ve anlayışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışı, bugün dünyada deniz feneri görevi üstlenen Türkiye gerçekleştiriyor." dedi.

Sırakaya, Ordu'da bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi 3. Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'nin, dünyanın dengesini tutma noktasında belirgin rol üstlenen bir ülke olduğunu söyledi.

Tarihteki savaşları ve soykırımları hatırlatan Sırakaya, 2011'de Suriye'de başlayan soykırımda ise 1 milyona yakın insanın katledildiğini, 14 milyona yakın kişinin de mülteci konumuna düştüğünü ifade etti.

Gazze'de yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 72 bin insanın katledildiğini dile getiren Sırakaya, "Eğer katledilen ve zulme uğrayan çocuk ve kadınsa bilin ki orada bir soykırım vardır. Dolayısıyla tüm bunları önlemekle görevli olan bir Birleşmiş Milletlerin iflasına şahitlik ediyoruz. Bugün içi boşaltılmış olan bu Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların yerini alan bir ülke var, o ülkenin adı Türkiye ve liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Sırakaya, dünyanın ahvalinin arzu ettikleri seviyeden çok uzakta olduğunu anlatarak, "Bugün mülteci konumunda yaşayan 43,7 milyon insan var. Evinden ve yurdundan edilmiş insanların sayısını koyduğunuz zaman bu 120 milyonun üzerine çıkıyor." dedi.

"Bizim medeniyetimizde merhamet acımak değil, acıtmamaktır"

Zafer Sırakaya, 10 yıl önce, Avrupa'nın göbeğinde bir savaş olacağının söylenmesi durumunda hiç kimsenin buna inanmayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama bugün Avrupa'nın göbeğinde bir savaşa şahitlik ediyoruz. Dünyanın yeni bir söyleme, bakışa ve anlayışa ihtiyacı var. Bu anlayışı, bugün dünyada deniz feneri görevi üstlenen Türkiye gerçekleştiriyor. Bunu ifade edebilmeniz için sizin dünyaya söyleyecek bir sözünüzün olması lazım. Batı dünyasının oluşturduğu ilişki ağının dışında bir ilişki ağı oluşturmanız lazım ve bizim oluşturduğumuz ilişki ağının dayandığı temel, hikmettir. Hikmetin dayanağı ise adalet ve merhamettir. Bizim medeniyetimizde merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Çünkü bizim medeniyetimizde yaşamak görev, yaşatmak ibadettir."

Sırakaya, Türkiye'nin dış politikasında birinci paradigmanın asimetrik değil, simetrik bir ilişki ağı olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, AK Parti, Türkiye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırakaya: Türkiye dünyanın deniz feneri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
14:39
Aziz Yıldırım’ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sırakaya: Türkiye dünyanın deniz feneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.