Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti - Son Dakika
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Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti.

20.02.2025 23:50
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Saç traşı olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti.

BERBERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KORUMASINA BENZETTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı oldu. Bu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti.

"SANA NASIL GÜVENMEM?"

Vucic, "Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumasına benzetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Security Spcialist:
    Dünya Lideri bnm Sayın Çumhurbaşkanım R.T.Erdpğan / Allah AKP ve özelikle Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğanı başımızdan eksik eylemesin. Amin 123 48 Yanıtla
    Semih Tokuç:
    hepsini alamamissin biraz daha ıkın 22 83
    Security Spcialist:
    Neden AKP işte nedenlerden biride bu. Maalesef 30 yıldır diğer Partilerden küfür küçümse hariçinde hiç bir çözüm önerge gelmedi ki :( 27 7
    Security Spcialist:
    Bnm bnm bir Allah' hım bir Bayrağım bir Tabançam bir Kelepçem birde bisürü MİT Asker Polisler özelikede kurtara bildiğim çanların Duaları var. En zengini bnm para ya ihtiyacım yok :) 20 10
    Semih Tokuç:
    adında bile hayır Yok trol fiyatını söyle bir gecede bana ait ol 8 17
    Efruz Bozkurt:
    iyi yalıyorsun. pzt gel başla 2 8
  • Bayram ÖZSOY:
    halkı guvenmeyen bir sozde lidere guvenirsen hayatının yanlısını yaparsın 18 44 Yanıtla
    Kerim Cüceler:
    Halk güvenmese bu kadar yıl nasıl ezip geçiyor sizi baryam boş konuşma 29 6
  • Casper:
    Bizde Ne Oluyor Dedik Başka Birine Benzetemedinmi 18 43 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    habere bak ne alaka.. 18 39 Yanıtla
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