Sırhoca Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Sırhoca köyünde sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, daha sonra köy sakinleriyle bir araya geldi. Kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Vali Sözer, köy yollarının modern ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasının hem ulaşım güvenliği hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Sözer, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ederek, hem güvenliği hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışıyor" dedi. - BİLECİK