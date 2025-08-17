Sırhoca Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sırhoca Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları

17.08.2025 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Sözer, Bilecik'te köy yollarının sıcak asfaltla güçlendirileceğini açıkladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Sırhoca köyünde sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, daha sonra köy sakinleriyle bir araya geldi. Kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Vali Sözer, köy yollarının modern ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasının hem ulaşım güvenliği hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Sözer, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ederek, hem güvenliği hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Politika, bilecik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırhoca Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı
Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor! 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak
Kilo kaybı endişelendirmişti Türkan Şoray’dan yeni haber geldi Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi
Erman Toroğlu: Galatasaray’ın oyun aklı yok Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oyun aklı yok
Trump-Putin rekabeti sosyal medyada Beyaz Saray’dan manidar paylaşım Trump-Putin rekabeti sosyal medyada! Beyaz Saray'dan manidar paylaşım
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Ukrayna lideri Zelenski ABD’ye gidiyor Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 19:45:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sırhoca Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.