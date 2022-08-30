Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti

30.08.2022 15:01
Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Kemal Ülkü, ilk iş gününde şehitlikleri ziyaret edip dua etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Kemal Ülkü, ilk iş gününde şehitlikleri ziyaret edip dua etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan ilçe kaymakamı Kemal Ülkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti. Hükümet konağında başlayan kutlamalar, Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Burada bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Kaymakam Ülkü ve beraberindekiler şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Ülkü, daha sonra şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları jandarma ve polis noktalarının ziyaretleriyle devam etti. - ŞIRNAK

YORUMLAR
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti - Son Dakika
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