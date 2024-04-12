Şırnak\'ın Silopi ilçesinde muhtar köylülere teşekkür yemeği verdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seçimi kazanan bir muhtar köylülere 500 kişilik teşekkür yemeği verdi.
Silopi ilçesi Çardaklı köyünde tekrar muhtar seçilen Abdulcebbar Kert, görevine yeniden seçilmesinin ardından köylülere teşekkür amacıyla bir mevlit yemeği düzenledi. Yemeğe Çardaklı köyü ve bağlı Yamaç, Sisli ile Çiçekli mezraları sakinlerinden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.
Çardaklı Köyü Muhtarı Abdulcebbar Kert, tebrikleri kabul ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberliğimiz sayesinde köyümüzde birçok hizmet gerçekleştirdik. Seçimlerin geçici olduğu baki olanın kardeşlik olduğu bilinciyle bana oy veren vermeyen tüm köylülerimize teşekkür ederim. Kardeşliğimizin, huzurun, birlik ve beraberliğimizin devamını diliyor, katılım sağlayan çok kıymetli köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili nedeniyle yapılan denetimlerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerin alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gül ve Soytürk arasında yapılan görüşme sonrasında Soytürk, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Gül'e teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
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İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.
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