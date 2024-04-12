Şırnak\'ın Silopi ilçesinde muhtar köylülere teşekkür yemeği verdi

Politika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seçimi kazanan bir muhtar köylülere 500 kişilik teşekkür yemeği verdi.

Silopi ilçesi Çardaklı köyünde tekrar muhtar seçilen Abdulcebbar Kert, görevine yeniden seçilmesinin ardından köylülere teşekkür amacıyla bir mevlit yemeği düzenledi. Yemeğe Çardaklı köyü ve bağlı Yamaç, Sisli ile Çiçekli mezraları sakinlerinden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.

Çardaklı Köyü Muhtarı Abdulcebbar Kert, tebrikleri kabul ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberliğimiz sayesinde köyümüzde birçok hizmet gerçekleştirdik. Seçimlerin geçici olduğu baki olanın kardeşlik olduğu bilinciyle bana oy veren vermeyen tüm köylülerimize teşekkür ederim. Kardeşliğimizin, huzurun, birlik ve beraberliğimizin devamını diliyor, katılım sağlayan çok kıymetli köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK