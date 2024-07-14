Şırnak\'ta 15 Temmuz etkinlikleri için değerlendirme toplantısı yapıldı

Politika

Şırnak Valiliği koordinesinde darbe girişiminin yıl bölümünde yapılacak olan programlar için değerlendirme toplantısı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapılacak olan etkinlikler ile ilgili değerlendirme toplantısı Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 11.00'de 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı ziyareti, 11.30, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi, 12.00'de Geylani Camii'nde aziz şehitlerin ruhları için Mevlid-i Şerif okunması, 20.30 Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yapılması, 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma, 21.10 15 Temmuz şehitleri Sancak Koşusunun yapılması, 00.13 tüm camilerde salaların okunması ve etkinliklerin yapılması kararı alındı. - ŞIRNAK