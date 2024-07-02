Şırnak\'ta Kaymakamlar ve Vali Yardımcısı Atamaları Yayımlandı

Politika

Kaymakamlar ve vali yardımcılarının atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Şırnak'ta vali yardımcısı ve 2 ilçenin kaymakamlarının yeni görev yerleri belli oldu.

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı atama kararları yayımlandı. Birçok ildeki kaymakamların da görev yerleri değişti. Bazı kaymakamlar ise vali yardımcılıkları görevlerine getirildi. Yayınlanan yeni kararnamede Giresun Espiye Kaymakamlığına atanan Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz'un yerine Kars Valiliği Hukuk Müşaviri Muhammet Çiftçi, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atanan Cizre Kaymakamı Nazlı Demir'in yerine Kastamonu'nun İnebolu İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamlığına atanan Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü'nün yerine Osmaniye Sumbaş Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran atandı. - ŞIRNAK