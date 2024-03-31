Şırnak\'ta yerel seçimler tamamlandı

Politika

Şırnak'ta yerel seçimler için saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Şırnak'ta, 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarının belirlenmesi için vatandaşlar sandık başına gitti. Şırnak il genelinde bin 168 sandık kuruldu. 343 bin 495 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri, Şırnak genelinde saat 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi.

Tekerlekli sandalye ile son dakika yetişti

Şırnaklı engelli bir vatandaş, seçimin son dakikalarında oyunu kullanmak üzere Şırnak Lisesi'ne geldi. Akraba ve okul içerisinde bulunan vatandaşların yardımı ile ikinci katta bulunan 1007 nolu sandıkta oyunu kullanan engelli vatandaş, tekrar çevredeki vatandaşların yardımı ile aracına bindirildi. Saat 16.00'da salon içerisinde bulunan vatandaşların da oylarını kullanmasının ardından sandık başkanları tarafından oy sayım işlemine başlandı. - ŞIRNAK