"Şırnak tarımda güçleniyor, bin kişiye istihdam sağlanacak"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, Şırnak'ın tarım alanındaki kalkınma hamlelerine dikkat çekti.

Tatar, Silopi ilçesinde kurulan Şırnak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinin tarım ve sanayiyi entegre eden stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Şırnak'ımız tarımda da büyümesini sürdürüyor" dedi.

Toplam 946 dekar alanda hayata geçirilen proje ile meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin modern teknoloji yöntemleriyle yapılacağını ifade eden Tatar, bölgenin sınır kapılarına olan yakınlığıyla üretimde verimliliğin artacağını ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşacağını belirtti. Tatar ayrıca, TDİOSB'nin istihdam açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, yüzde 75'i kadın olmak üzere toplam bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını açıkladı.

Konuşmasının sonunda projeye katkı sunanlara teşekkür eden Tatar, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK