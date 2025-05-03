CENAZE PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK
DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Töreni, ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Önder'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
Son Dakika › Politika › Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Pazartesi - Son Dakika
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