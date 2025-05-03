Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Pazartesi

CENAZE PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Töreni, ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Önder'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.