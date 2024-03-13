Sırrı Süreyya Önder ve 4 Milletvekilinin Dokunulmazlığı Kaldırılmak İçin Fezlekeler TBMM\'ye Sunuldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül: "100 ilçelik bir isteğimiz olmamıştır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, "Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" dedi.