Şirvan Belediye Başkanlığına Kemal Çeçen seçildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Belediye Başkanı Necat Cellek'in vefatının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Çeçen, yeni belediye başkanı seçildi.

Şirvan Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçimde meclis üyeleri oylarını kullandı. Yapılan oylama sonucunda AK Parti'nin adayı Kemal Çeçen, Şirvan Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Seçime, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhakim Gider, Siirt İl Genel Meclis Başkanı Hasan Carlık ile parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 12 Temmuzda hayatını kaybetmişti. Cellek'in vefatının ardından başlatılan süreç kapsamında belediye meclisinde yapılan seçimle Kemal Çeçen görevi devraldı. - SİİRT