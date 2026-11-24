Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Sudan'daki krize siyasi çözüm bulunması, savaşın durdurulması ve acıların sona erdirilmesi için siyasi çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya geldi.

Kahire'nin Sudan'ın birliğini, egemenliğini ve istikrarını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyen Sisi, ülkenin güvenliğini hedef alan girişimleri reddettiklerini ve kınadıklarını ifade etti.

Sisi, ülkesinin Sudan'daki acıların dinmesi, savaşın durdurulması ve mevcut krize siyasi çözüm bulunması için çaba gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan İdris, Sudan'ın Afrika Birliği'ndeki rolünün yeniden kazanılması için Mısır'ın desteğinin önemini vurguladı.

Hartum'da başlayacak Sudanlılar arası diyaloğa Kahire'nin destek vermesinin önemine işaret eden İdris, söz konusu sürecin hiçbir tarafı dışlamayacağını belirtti.

İdris, Sudan'ın mevcut krizinde ülkesine sağladığı destekten dolayı Mısır'a teşekkür etti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş, ülkenin askeri kurumlarının yeniden yapılandırılması ve HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklandı.

Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar, 25 Ekim'den bu yana Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde yoğunlaştı.

Çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.