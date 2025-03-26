Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı - Son Dakika
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Politika

Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı

Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Meclisi'nin yetkilerini elinden aldı. Gelişmeyi duyuran İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir "Seçilmiş meclis üyelerinin yetkilerini de atanmış memur üyelerden kurulu encümenin devir aldığını tebliğ etti bugün" dedi.

26.03.2025 10:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'den tartışma yaratacak bir hamle daha geldi.

"ENCÜMENİN DEVİR ALDIĞINI TEBLİĞ ETTİ"

Şişli Belediye Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir, Şişli kayyumu Ertürkmen'in Belediye Meclisi üyelerinin yetkilerini elinden aldığını açıkladı. Demir, "Seçilmiş meclis üyelerinin yetkilerini de atanmış memur üyelerden kurulu encümenin devir aldığını tebliğ etti bugün" dedi.

Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı

KENT LOKANTALARI İDDİASI İNFİAL YARATMIŞTI

Şişli kayyumu Cevdet Ertürkmen'in dün de ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddiası kamuoyunda infiale neden olmuş, gerçek ise Şişli Belediyesi'ne yapılan açıklamayla ortaya çıkmıştı.

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı; "'Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı' şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir.

Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı

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Son Dakika Politika Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı - Son Dakika

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