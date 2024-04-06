Sivas Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sivas Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi

Sivas Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hizmet binasının giriş tabelasını değiştirerek T.C. ibaresini ekledi. Uzun, tabela değişikliğinin önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

06.04.2024 19:04  Güncelleme: 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi hizmet binasının giriş tabelası değiştirilerek T.C. ibaresi eklendi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43.31 oy oranı ile Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Adayı olan Adem Uzun Sivas Belediye Başkanı seçildi. Uzun, başkanlık görevine başlarken ilk icraati Sivas Belediyesi'nin hizmet binasının giriş tabelası değiştirmek oldu. 'Sivas Belediye Başkanlığı' yazılı olan tabela indirilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması olan T.C. ibareli Sivas Belediye Başkanlığı yazısının olduğu tabela asıldı. Belediye Başkanı Adem Uzun yaptığı açıklamada, tabela değişikliğinin büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyledi.

"Sivas halkının talebini yerine getirmiş olduk"

Tabela değişimin ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas halkının talebini yerine getirdiklerini ifade ederek, " Bugün belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil. Bunun ötesinde çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Tabelamızda daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'mizin kısaltması olan T.C. ibaresi yoktu. Şuan T.C. ibaresine yer verdik. Burada halkımıza şu mesajı veriyoruz. Birincisi belediyemiz devletimize ait bir kurum. İkincisi belediyemiz milletimize ait bir kurum. Üçüncüsü belediyemiz bundan sonra ki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, birlik beraberliğini sağlayacak çalışmalara imza atacak bir yapıda olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Adaylık sürecimde olsun gerekse seçildikten sonra sosyal medyadan Sivas halkında T.C. ibaresinin konulması yönünde bir talep vardı. Sivas halkının talebini yerine getirmiş olduk" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:59 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:05 Anadolu Otoyolu’nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Anadolu Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 19:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesi Hizmet Binasının Tabelası Değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement