Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi 3. kez mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi 3. kez mazbatasını aldı

Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi 3. kez mazbatasını aldı

Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 3. kez mazbatasını alarak görevine devam etti. Başkan Çiftçi'ye mazbatasını Gürün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Karababa'nın elinden aldı. Başkan Çiftçi, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek tüm Gürünlülere teşekkür etti.

03.04.2024 17:22  Güncelleme: 17:29
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Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 3. kez mazbatasını alarak görevine devam etti.

Başkan Çiftçi mazbatasını Gürün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Karababa'nın elinden aldı. Başkan Çiftçi'ye mazbatasını alırken MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, önceki dönem MHP Gürün İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Tanyıldız'ı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.

"Bizlere oy veren vermeyen tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum"

Gürün'de huzur ortamında bir seçim yapıldığını hatırlatan Başkan Çiftçi, sandığa giderek oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, " Yerel seçimlerin ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir seçim atmosferi geçirdik. Zorlu bir süreci sizlerin teveccühüyle güzel bir sonuçla geride bıraktık. Bizlere oy veren vermeyen tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin Gürün Belediyesi'nden eşit hizmet almasını sağlayacak, hiçbir hemşerimize, şahsa hizmet etmeyecek, herkese eşit şekilde hizmet götürmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca gece gündüz demeden bizlerle Gürün'ü karış karış dolaşan yol arkadaşlarıma, MHP İlçe Teşkilatımıza, Gürün Ülkü Ocaklarımıza, tüm gönüldaşlarımıza, hangi partiden olursa olsun mücadelemize omuz verenlere, emeğini ortaya koyan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum "dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi 3. kez mazbatasını aldı - Son Dakika

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