Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi - Son Dakika
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Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

20.09.2022 17:41
Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Sivas'ın Hafik ilçesi Belediye Başkanlığına, MHP'li Meclis Üyesi Harun İsa Gültay (41) seçildi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Belediye Başkanlığına, MHP'li Meclis Üyesi Harun İsa Gültay (41) seçildi.

Hafik Belediye Meclisi, başkan Selahattin Çuhadaroğlu'nun Danıştay tarafından görevden alınmasının ardından olağanüstü toplandı.

Toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda, oy çokluğuyla MHP'li Meclis Üyesi Gültay belediye başkanı oldu.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Gültay'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Gültay ise görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Çuhadaroğlu, Hafik, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi - Son Dakika
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