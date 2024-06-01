Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart seçimlerinde yaşanan olaylar nedeniyle seçimler yeniden yapılacak. Seçmenler belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek.

01.06.2024 09:20  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimlerinde seçim sandığının tahrip edilerek oyların parçalandığı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde seçmenler belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek için yeniden sandık başına gidiyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi'nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Seçmenler 2 Haziran Pazar günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında yeniden sandık başına giderek belediye başkanını ve muhtarlarını seçecek.

Beldede 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenirken, başkanlık için AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'nin adayları yarışacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güneykaya, Yıldızeli, Sivas, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
10:01 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 10:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement