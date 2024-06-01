Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

Politika

2 ay sonra yeniden sandık başına gidiyorlar

SİVAS - 31 Mart seçimlerinde seçim sandığının tahrip edilerek oyların parçalandığı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde seçmenler belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek için yeniden sandık başına gidiyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi'nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Seçmenler 2 Haziran Pazar günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında yeniden sandık başına giderek belediye başkanını ve muhtarlarını seçecek.

Beldede 5 sandık bin bin 140 seçmenin oy kullanması beklenirken başkanlık için AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'nin adayları yarışacak.