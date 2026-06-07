Sivas'ta Ara Seçim Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Ara Seçim Yapıldı

Sivas\'ta Ara Seçim Yapıldı
07.06.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, vefat eden muhtarın yerine yeni muhtar seçmek için vatandaşlar sandık başına gitti.

Sivas'ta Mahalli İdareler Ara Seçimi kapsamında, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mahalle muhtarının yerine yeni muhtarı belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 7 adayın yarıştığı seçimde seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Sivas'ta 8 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nun (63) yerine yeni mahalle muhtarını belirlemek amacıyla Aydoğan Mahallesi'nde ara seçim gerçekleştirildi. Muhtarlık görevinde oluşan boşluğun ardından yapılan seçimde 7 aday yarıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak isteyen vatandaşlar sandıkların kurulduğu Hale Harun Kütükoğlu İlkokulu'na gelerek oylarını kullanmaya başladı. Mahalle sakinleri, yeni muhtarın belirlenmesi için sandık başına giderken seçim merkezinde yoğunluk oluştu.

"Yoğunluk var"

Muhtar adayı Derya Doğan vefat eden muhtarın emanetine sahip çıkmak için bu yola çıktıklarını belirterek, "Ekim ayında adaylığımızı açıkladık. Rahmetli Yusuf Baloğlu abimize rahmet diliyorum. Onun bıraktığı mirasa dürüst bir şekilde emanetine sahip çıkmak için bu bu yola çıktık. Çok adayımız var. Ekim ayından beri çok çalışıyoruz. Mahallemize hayırlı olacak bir adayın seçilmesini temenni ediyoruz. Talep çok fazla. Ara seçim ve yedi aday var. Etik kurallar çerçevesinde çalıştık" dedi.

"Ara seçim yapıyoruz"

Muhtar adayı Aynur Töre, yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Muhtar adayıyım. Muhtarımız rahmetli oldu, ara seçim yapıyoruz. İnşallah güzel olur. Bu yoğunluğu bekliyorduk. Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta Ara Seçim Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Ara Seçim Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.