Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir\'den Belediye Başkanlığı seçimleri açıklaması

Politika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdemir belediyelerin bir şehrin en önemli kurumu ve sosyo-ekonomik gelişmenin lokomotifi olduğunu belirterek, "yeni dönemde belediyemiz ile birlikte yapmakta olduğumuz çalışmaları arttırarak sürdürmek istiyoruz " dedi.

"Değerlendirmeler yapıyoruz"

Sivas için herkesin fikrini almaya gayret gösterdiklerini ifade eden Zeki Özdemir, "Yeni dönemde belediyemizden beklentilerimizi ve Sivas'ı hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaştırmak için gerekli gördüğümüz projeleri Başkanlar Kurulumuz, Oda Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz ile çalışıyor, değerlendirmeler yapıyoruz. Bu konuları Mart ayı başında adaylarımızı davet ederek kendilerine de ileteceğiz. Biz ortak aklın önemine inanıyor ve gelişmiş bir Sivas için herkesin fikrini almaya gayret gösteriyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, milyarlarca lira yatırım yapmış, 300 milyon dolardan fazla ihracata imza atmış ve 70 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 8bin üyesi ile bu şehre inanmaya ve kazandırmaya devam etmekte kararlıdır" dedi.

"Önümüzdeki 10 yıl son derece önemlidir"

Başkan Özdemir adaylara başarılar dileyip, sonuçların şehre hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, "Sivas'ın, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar ve Yüksek Hızlı Tren ile farklı bir boyuta geçeceğini çok net görüyoruz. Bu sebepledir ki önümüzdeki 10 yıl son derece önemlidir. Bu 10 yılda Sivas'ı Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi ilk 10 arasına sokmak hiç de imkansız değildir. Bunun için tüm kurumlarımızın bu hedefe inanmaları ve plan ve programlarını buna göre şekillendirmeleri son derece önemlidir. Seçimlerden sonra kim göreve gelirse bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtiyor, adaylara şimdiden başarılar diliyor ve sonuçların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SİVAS