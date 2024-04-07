Siverek AK Parti Teşkilatından Seçim İptali Süreci Hakkında Basın Açıklaması

Politika

Siverek AK Parti teşkilatından seçim iptali süreci hakkında basın açıklaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimlerin iptali ve tekrardan yapılması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Siverek'te yapılan 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak 148 oy farkla Belediye Başkanlığını kazanması üzerine, Yeniden Refah Partisi seçime şaibe karıştığı iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvurdu.

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrası, Siverek ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimlerin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Seçimi kazanan AK Parti'den basın açıklaması

Seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine Siverek AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale basın açıklaması yaptı. Lale basın açıklamasında," Şanlıurfa il seçim kurulunun vermiş olduğu Siverek Belediye başkanlığı seçiminin iptali ile seçimin yenilenmesine dair kararı aldık inceledik. Yapmış olduğumuz incelemede söz konusu kararın soyut verilere dayandığı ve yasada öngörüldüğü şekilde seçimin iptalini gerektiren nedenlerin olmadığı için, il seçim kurulunun kararına karşı hukuki süreç izlenerek yüksek seçim kuruluna tarafımızdan itiraz edilmiştir. Ancak alınan seçim yenilenme kararının hukuki hiç bir dayanağı ve başkaca bir örneği yoktur. Hukukun vereceği karara saygılıyız, bu nedenle bize desteğini sunan tüm dost akraba ve sevenlerimizden ricam bu hukuki süreci soğukkanlılıkla ve sabırla beklemektir. Gayret bizden takdir Allah tandır" dedi.

AK Parti Başkan Adayı Ali Murat Bucak, mazbatasını alarak göreve başlamıştı.