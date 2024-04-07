Siverek AK Parti Teşkilatından Seçim İptali Süreci Hakkında Basın Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Siverek AK Parti Teşkilatından Seçim İptali Süreci Hakkında Basın Açıklaması

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması düzenledi. Seçimi kazanan AK Parti'den yapılan açıklamada, seçimin iptaline itiraz edileceği belirtildi.

07.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek AK Parti teşkilatından seçim iptali süreci hakkında basın açıklaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimlerin iptali ve tekrardan yapılması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Siverek'te yapılan 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak 148 oy farkla Belediye Başkanlığını kazanması üzerine, Yeniden Refah Partisi seçime şaibe karıştığı iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvurdu.

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrası, Siverek ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimlerin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Seçimi kazanan AK Parti'den basın açıklaması

Seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine Siverek AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale basın açıklaması yaptı. Lale basın açıklamasında," Şanlıurfa il seçim kurulunun vermiş olduğu Siverek Belediye başkanlığı seçiminin iptali ile seçimin yenilenmesine dair kararı aldık inceledik. Yapmış olduğumuz incelemede söz konusu kararın soyut verilere dayandığı ve yasada öngörüldüğü şekilde seçimin iptalini gerektiren nedenlerin olmadığı için, il seçim kurulunun kararına karşı hukuki süreç izlenerek yüksek seçim kuruluna tarafımızdan itiraz edilmiştir. Ancak alınan seçim yenilenme kararının hukuki hiç bir dayanağı ve başkaca bir örneği yoktur. Hukukun vereceği karara saygılıyız, bu nedenle bize desteğini sunan tüm dost akraba ve sevenlerimizden ricam bu hukuki süreci soğukkanlılıkla ve sabırla beklemektir. Gayret bizden takdir Allah tandır" dedi.

AK Parti Başkan Adayı Ali Murat Bucak, mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, AK Parti, Siverek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Siverek AK Parti Teşkilatından Seçim İptali Süreci Hakkında Basın Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yerköy Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    17:19 Yerköy Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    Yerköy Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Arslan, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

  • Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı
    17:14 Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı

    Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.

  • Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
    17:12 Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

    Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Şehirli başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altıeylül Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Şehirli, Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yeni bir tablo oluştuğunu belirterek, bundan sonra hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini' ifade etti.

  • Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Kayseri'yi ziyaret etti
    17:11 Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Kayseri'yi ziyaret etti

    Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Büyükkılıç, heyete Kayseri'deki Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdirdi. Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin önemini vurgulayarak, Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu belirtti ve yeni projelerde işbirliği yapacaklarını söyledi. Muradov ve Kerimov da Türkiye'nin ve Kayseri'nin Azerbaycan'a her zaman destek olduğunu ifade etti ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.


17:13 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
11:17 Sancaktepe Belediyesi’ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 17:31:57. #1.12#
SON DAKİKA: Siverek AK Parti Teşkilatından Seçim İptali Süreci Hakkında Basın Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement