Siyasete dönecek mi? Meral Akşener\'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

2023 seçimlerinin ardından genel başkanlık görevini bırakarak aktif siyasete veda eden İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener'in son görüntüsü ve açıklamaları yeniden gündem oldu. Ankara'daki evinde sakin bir yaşam sürdüren Akşener, siyasete dönmeyeceğini net bir dille ifade etti.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

İYİ Parti'de 2023 seçimleri sonrası yaşanan bayrak değişimiyle genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana kamuoyunda yalnızca cenaze törenleri ve bazı özel etkinliklerde görüntülenen Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

SAÇLARINI DOĞAL HALİNE BIRAKTI

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ankara'daki evinde ziyaret ettiği Akşener'le çekilen bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta Akşener'in daha önce dikkat çeken sarı saçlı imajından vazgeçtiği ve saçlarını doğal haline bıraktığı görüldü.

SİYASET DEFTERİNİ KAPATTI

Erkin'in aktardığına göre Akşener, "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi. Akşener'in, "Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.