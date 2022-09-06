Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu - Son Dakika
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Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu

06.09.2022 01:03
Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu

Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'deki siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin devam eden hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Parti teşkilatlarının talep ve önerilerini dinledi. Gümrükçü'nün, ziyaretlerine ilçede faaliyette bulunan tüm siyasi partiler ile devam edeceği bildirildi.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli'de sen ben yok, biz varız"

Siyasi parti ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Belediye başkanı seçildiğim ilk gün parti rozetimi çıkardım ve Çiğli'ye en iyi hizmeti vermek için çalışacağımın sözünü verdim. Bundan dolayı da Çiğli'ye hizmet etmeyi siyaset üstü bir noktada tutuyorum. Gerek belediye meclisimizde gerekse sahada hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Enerjimizi kısır siyasi tartışmalara değil Çiğli'nin gelişimine, değişimine ve dönüşümüne harcıyoruz. İlçemizde temsilciliği bulunan bütün siyasi parti başkanlıklarını ziyaret ediyorum. Çalışmalarımızı anlatıyorum. Talep ve önerilerini, varsa kendilerine gelen şikayetleri dinliyorum. Çiğli'yi ortak akılla çok daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den 'Ortak Akıl' vurgusu - Son Dakika

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