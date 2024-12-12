Siyasi parti lideri canlı yayında Öcalan\'ı öldüreceğini söyledi

Politika

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya onu konuşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda "Öcalan gelsin Meclis'te terör örgütünün lağvedildiğini ifade etsin" açıklamaları gündemde sıcaklığını koruyor.

Bahçeli'nin İmralı çıkışına Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkartılması konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili "Öcalan'ı çıkartsınlar, öldürteceğim" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM, ÖLDÜRECEĞİM"

Yılmaz, konuyla ilgili konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türk Milletinin sinir uçlarıyla ve algılarıyla oynanıyor, alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Ben de şunu söyledim, 'Ev hapsine çıkarılsın, Meclis'e gelsin konuşsun, o İmralı'dakini ev hapsine çıkarsınlar, namus ve şeref sözü veriyorum en yakınına koyduklarından birine onu öldürteceğim'. Ben de açıkça söyledim, tekrar ediyorum. Şu an dokunamama sebebimiz ve çocuklarımızın intikamını alamama sebebimiz, koruma altında olmasıdır. Çıkarsınlar hapisten, milletin içine içine getirsinler de bir boylarını göreyim. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldüreceğim."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, ilk olarak 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşsun. Terör örgütünün lağvedildiğini söylesin" çağrısı yapmıştı. Bahçeli, partisinin sonraki grup toplantılarında da çağrısını yinelemiş, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini de ifade etmişti.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti, Bahçeli'nin çağrılarının ardından İmralı ile görüşme başvurusunu Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili son açıklamasında "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.