Siyasi parti lideri canlı yayında Öcalan'ı öldüreceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Siyasi parti lideri canlı yayında Öcalan'ı öldüreceğini söyledi

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına, Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz, katıldığı programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan ev hapsine çıkarıldığı takdirde öldürteceğini söyledi.

12.12.2024 11:34  Güncelleme: 12:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda "Öcalan gelsin Meclis'te terör örgütünün lağvedildiğini ifade etsin" açıklamaları gündemde sıcaklığını koruyor.

Bahçeli'nin İmralı çıkışına Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkartılması konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili "Öcalan'ı çıkartsınlar, öldürteceğim" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM, ÖLDÜRECEĞİM"

Yılmaz, konuyla ilgili konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türk Milletinin sinir uçlarıyla ve algılarıyla oynanıyor, alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Ben de şunu söyledim, 'Ev hapsine çıkarılsın, Meclis'e gelsin konuşsun, o İmralı'dakini ev hapsine çıkarsınlar, namus ve şeref sözü veriyorum en yakınına koyduklarından birine onu öldürteceğim'. Ben de açıkça söyledim, tekrar ediyorum. Şu an dokunamama sebebimiz ve çocuklarımızın intikamını alamama sebebimiz, koruma altında olmasıdır. Çıkarsınlar hapisten, milletin içine içine getirsinler de bir boylarını göreyim. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldüreceğim."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, ilk olarak 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşsun. Terör örgütünün lağvedildiğini söylesin" çağrısı yapmıştı. Bahçeli, partisinin sonraki grup toplantılarında da çağrısını yinelemiş, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini de ifade etmişti.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti, Bahçeli'nin çağrılarının ardından İmralı ile görüşme başvurusunu Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili son açıklamasında "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi parti lideri canlı yayında Öcalan\'ı öldüreceğini söyledi

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İmralı, Terör, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi parti lideri canlı yayında Öcalan'ı öldüreceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kuzeyli baba:
    Hadi ordan dem partili kardeşlerimiz ile kimse mhp nin arasını bozamaz zaman kardeşlik zamanı dem parti Cumhur ittifakı nın bir partisidir artık. 43 71 Yanıtla
  • Murat:
    Helal olsun sana. 40 bin kişinin katilini asla yaşatma. 82 16 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Bahçeli kalp'den gider ama o zaman :) 51 5 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Hiçbir partiyi benimseyip destek vermemekle beraber bu adam doğru söylüyor bu çocuk katilinin hakkı Yağlı Urgandır 43 11 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    ne dedi ne dedi ?? 19 14 Yanıtla
  • Mahmut:
    adamın kendisi terörist gibi tövbe estağfurullah 6 21 Yanıtla
  • Astor2 null:
    koskoca devlet varken sen kimsin xiyar 8 17 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    İŞİN BU YÖNÜ DE VAR.. ÖLDÜRDÜĞÜ İNSANLARIN ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ ÖRGÜT ONU KENDİSİ DE ÖLDÜREBİLİR DÜZEN BOZACAK 16 4 Yanıtla
  • Eren Atabey:
    Yakında evinde ölü bulunur… 14 3 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Ne kadar çok parti var adı sanı duyulmadık. Reklam yapmaya çalışan biri daha al işte. 8 7 Yanıtla
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