Siyasi Tartışmalara Dikkat Çekildi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İster dini, ister siyasi, ister tarihi olsun bugün bize faydası olmayan, aksine nefreti körüklemesi, fitneyi büyütmesi sebebiyle kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ABD ve İsrail'in farklı coğrafyalarda yaptıkları katliamları anlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'e karşı siyasi tavır aldığını anımsatan Özdağ, Sanchez'in TBMM'de konuşma yapmasını önerdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'deki hayat pahalılığını eleştirerek, iktidarın vatandaşın yaşadıklarından habersiz olduğunu ileri sürdü.

Çömez, Türkiye'de kırmızı bültenle arananlar arasında yer alan bir ismin Suriye'de savunma bakan yardımcısı olarak atandığını iddia etti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, iç cepheyi sağlam ve Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar tutmanın en temel ülkülerinden olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail'in her geçen gün "pervasızlaşan" saldırılarının salt bir askeri operasyon olmadığını ifade eden Kılıç, "Karşımızdaki tablo bütün bir Orta Doğu'yu cehenneme çevirme ve coğrafyamızı bir kez daha ateşe atma provokasyonudur. Görünen köy kılavuz istemez. Hedef sadece vurulan askeri tesisler veya havada uçuşan füzeler değildir. Asıl mesele burnumuzun dibinde kanla ve barutla çizilmek istenen yeni haritalardır." diye konuştu.

Yüzyıllardır bölgeyi sömüren emperyalist zihniyetin şimdi de İran üzerinden bölgeyi geri dönülmez bir kaosa sürüklediğini aktaran Kılıç, "Komşudaki yangının külü evimize düşerse o ateşi yakanlara gereken cevabı da veririz. Türkiye, okyanus ötesinde kurulan masalarda meze yapılacak, emperyalist satranç tahtalarında 'piyon' diye sürülecek bir ülke değildir." dedi.

Kılıç, "Kimse kendi menfaati için bu coğrafyanın etnik ve mezhep fay hatlarını kaşıyarak Türk milletinin sabrını sınamaya kalkmasın. Coğrafya ateş çemberindeyken içeride kayıkçı kavgasına tutuşmak, ufak tefek siyasi hesaplar peşinde koşmak büyük bir gaflettir. Gün ayrışma günü değil, devletin sarsılmaz iradesi etrafında demir yumruk gibi birleşme günüdür." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması çağrısı yaptı.

Bu konuda her türlü diplomatik faaliyetin önünün açılması, inisiyatif alınmasını isteyen Temelli, "Bu konuda her türlü diplomatik faaliyetin önü açılmalıdır, inisiyatif alınmalıdır, bu savaş bir an önce sonlandırılmalıdır. Tabii, bu savaşın sonlanmasındaki belki de en önemli hamle İran'ın demokratik bir cumhuriyet olarak, demokratik bir İran olarak yoluna devam etmesine ne kadar bağlı olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarında yaşananlara tepki gösterdi.

Duruşmaların canlı yayınlanması talebini yineleyen Günaydın, "Hep beraber bu Silivri'de oynanan, siyaseti dizayn etme çabasının yurttaşın gözüyle görüleceği, ak koyunun kara koyundan ayrılacağı bir şekilde açık, yansız, link vererek bir yayınlama olur. Yurttaş da neyin ne olacağını görür ve ona göre yargısını oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara değinerek, sürecin hassasiyetinden dolayı çok dikkatli konuştuklarını, kelimeleri özenle seçtiklerini ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğini, asırlık tartışmaların yeniden ısınmak istendiğine işaret eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Savaşın bir cephesi olarak gördüğümüz bu tehlikeli tartışmalara karşı hem aziz milletimizi hem de bölgedeki tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Menşei bundan 13-14 asır öncesine uzanan muhataralı meselelerin bugün tekrar gündeme getirilmesi asla ve kata tesadüf değildir. İster dini, ister siyasi, ister tarihi olsun bugün bize faydası olmayan, aksine nefreti körüklemesi, fitneyi büyütmesi sebebiyle kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır."

Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenlerin Kıbrıs'a, İstiklal Harbine, Çanakkale Zaferine bakmasını isteyen Akbaşoğlu, "Bu millet namahremine uzanacak her türlü eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçtedir, azimdedir, kudret ve kuvvettedir." dedi.