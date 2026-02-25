Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Skandalda yeni perde: Yasak aşka \'yeşil\' kıyak
25.02.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü E.S. arasındaki yasak aşk iddialarına ilişkin tartışmalara yeni bir detay daha eklendi. İddiaya göre; Başkan Işıksu, özel kalem müdürü olarak görev yapan E.S.'ye yurt dışı seyahatlerde vize sorunu yaşamaması için yeşil pasaport çıkarıldığı öne sürüldü.

Adapazarı'nda Belediye Başkanı ile Özel Kalem Müdürü arasındaki etik dışı 'yasak aşk' skandalında yeşil pasaport da çıktı. Başkan Mutlu Işıksu'nun, 2023'te Özel Kalem Müdürü olan E.S. için yurt dışı seyahatlerde vize problemi yaşamaması için yeşil pasaport aldırdığı ortaya çıktı. E.S. sıfat olarak "Belediye Başkan Yardımcısı" gösterildi.

İYİ PARTİ BAŞVURDU

İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Türker Ergül de belediyeye dilekçe ile başvurdu ve 2015 yılında sözleşmeli personel olarak Belediyeye alınan E.S.'nin 2023 yılı içinde memuriyete geçtiği ve müktesebatı tutmadığı halde kısa bir süre içerisinde de hususi (yeşil) pasaport aldığını söyledi. Ergül "Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan bir kişiye nasıl yeşil pasaport verildi? Bu personel hususi pasaport hakkını hangi unvan ve derece üzerinden kazanmıştır? Bu personeli Belediye Başkanı nezdinde farklı kılan özelliği nedir?'' sorularını yöneltti.

192 SAYFALIK MESAJ DÖKÜMÜ DOSYADA

Olayın yankıları sürerken E.S.'nin eşi Hakan S.'nin "sadakatsizlik ve zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, TikTok üzerinden yapıldığı belirtilen 192 sayfalık mesaj dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Dosyada, tarafların yaklaşık altı ay boyunca gizli rumuzlarla yazıştığı iddia edildi.

BULUŞMA PLANLARI KONUŞULDU

Mesajlarda "aşkım", "sevgilim" gibi hitapların yer aldığı, buluşma planlarının konuşulduğu ve gece saatlerinde yapılan yazışmaların bulunduğu görüldü. Dava dosyasına giren kayıtlarda Başkan Mutlu Işıksu'nun "bst198080", Özel Kalem Müdürü E.S.'nin ise "istuser04" takma adını kullandığı belirtildi.

TİKTOK'A RESMİ YAZI TALEBİ

Başkan Işıksu iddiaları reddederken, Hakan S.'nin mahkemeden TikTok şirketine resmi yazı yazılarak kayıtların teyit edilmesini talep ettiği öğrenildi. Davanın seyri Sakarya'daki siyasi gündemi yakından ilgilendirirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İşte ikili arasında geçtiği öne sürülen o yazışmalar;

  • istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.
  • bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni. bst198080: O dudaklarını yerim.
  • istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.
  • bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.
  • istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.
  • bst198080: Sevgilim 04:30'da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.
  • istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.
  • bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.
  • istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.
  • bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.

(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)

Kaynak: Sözcü - Veli Toprak

Mutlu Işıksu, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yaparsa akp yapar 41 27 Yanıtla
    Murat Sert Murat Sert:
    bunlar cahape kalintisi kesin :))) 19 31
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yoo şimdi Yiğidi öldür hakkını yeme kendisi yok Allahı var Bu konuda kimse ekonun eline su dökemez Adam evli krısını. Alıp mnitasının maçına götürüyor Özgür’le birlikte Cydayı pardon takımını desteklettiriyor adamda nasıl bir fentezi var ya:))))))))) 17 8
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    fentezi ne la karagt :) 0 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Anlayan anladı devrimsiz 3 0
  • yasin akan yasin akan:
    devrime yatak odasından başlamışlar 24 9 Yanıtla
  • Ahmet Çelik Ahmet Çelik:
    Sabah namazı önemli tabbi dikkat etmek lazım ?? 20 3 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    yalan iftira yapay zeka 2 13 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    KONU S.KİŞ OLUNCA CHP AÇIK ARA ÖNDE ANKETLERDE 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:59
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:27:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.