Skandalda yeni perde: Yasak aşka \'yeşil\' kıyak

Adapazarı'nda Belediye Başkanı ile Özel Kalem Müdürü arasındaki etik dışı 'yasak aşk' skandalında yeşil pasaport da çıktı. Başkan Mutlu Işıksu'nun, 2023'te Özel Kalem Müdürü olan E.S. için yurt dışı seyahatlerde vize problemi yaşamaması için yeşil pasaport aldırdığı ortaya çıktı. E.S. sıfat olarak "Belediye Başkan Yardımcısı" gösterildi.

İYİ PARTİ BAŞVURDU

İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Türker Ergül de belediyeye dilekçe ile başvurdu ve 2015 yılında sözleşmeli personel olarak Belediyeye alınan E.S.'nin 2023 yılı içinde memuriyete geçtiği ve müktesebatı tutmadığı halde kısa bir süre içerisinde de hususi (yeşil) pasaport aldığını söyledi. Ergül "Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan bir kişiye nasıl yeşil pasaport verildi? Bu personel hususi pasaport hakkını hangi unvan ve derece üzerinden kazanmıştır? Bu personeli Belediye Başkanı nezdinde farklı kılan özelliği nedir?'' sorularını yöneltti.

192 SAYFALIK MESAJ DÖKÜMÜ DOSYADA

Olayın yankıları sürerken E.S.'nin eşi Hakan S.'nin "sadakatsizlik ve zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, TikTok üzerinden yapıldığı belirtilen 192 sayfalık mesaj dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Dosyada, tarafların yaklaşık altı ay boyunca gizli rumuzlarla yazıştığı iddia edildi.

BULUŞMA PLANLARI KONUŞULDU

Mesajlarda "aşkım", "sevgilim" gibi hitapların yer aldığı, buluşma planlarının konuşulduğu ve gece saatlerinde yapılan yazışmaların bulunduğu görüldü. Dava dosyasına giren kayıtlarda Başkan Mutlu Işıksu'nun "bst198080", Özel Kalem Müdürü E.S.'nin ise "istuser04" takma adını kullandığı belirtildi.

TİKTOK'A RESMİ YAZI TALEBİ

Başkan Işıksu iddiaları reddederken, Hakan S.'nin mahkemeden TikTok şirketine resmi yazı yazılarak kayıtların teyit edilmesini talep ettiği öğrenildi. Davanın seyri Sakarya'daki siyasi gündemi yakından ilgilendirirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İşte ikili arasında geçtiği öne sürülen o yazışmalar;

istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.

bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni. bst198080: O dudaklarını yerim.

istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.

bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.

istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.

bst198080: Sevgilim 04:30'da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.

istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.

bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.

istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.

bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.

(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)

Kaynak: Sözcü - Veli Toprak