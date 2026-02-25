Skandalda yeni perde: Yasak aşka \'yeşil\' kıyak

Adapazarı'nda Belediye Başkanı ile Özel Kalem Müdürü arasındaki etik dışı 'yasak aşk' skandalında yeşil pasaport da çıktı. Başkan Mutlu Işıksu'nun, 2023'te Özel Kalem Müdürü olan E.S. için yurt dışı seyahatlerde vize problemi yaşamaması için yeşil pasaport aldırdığı ortaya çıktı. E.S. sıfat olarak "Belediye Başkan Yardımcısı" gösterildi.
İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Türker Ergül de belediyeye dilekçe ile başvurdu ve 2015 yılında sözleşmeli personel olarak Belediyeye alınan E.S.'nin 2023 yılı içinde memuriyete geçtiği ve müktesebatı tutmadığı halde kısa bir süre içerisinde de hususi (yeşil) pasaport aldığını söyledi. Ergül "Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan bir kişiye nasıl yeşil pasaport verildi? Bu personel hususi pasaport hakkını hangi unvan ve derece üzerinden kazanmıştır? Bu personeli Belediye Başkanı nezdinde farklı kılan özelliği nedir?'' sorularını yöneltti.
Olayın yankıları sürerken E.S.'nin eşi Hakan S.'nin "sadakatsizlik ve zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, TikTok üzerinden yapıldığı belirtilen 192 sayfalık mesaj dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Dosyada, tarafların yaklaşık altı ay boyunca gizli rumuzlarla yazıştığı iddia edildi.
Mesajlarda "aşkım", "sevgilim" gibi hitapların yer aldığı, buluşma planlarının konuşulduğu ve gece saatlerinde yapılan yazışmaların bulunduğu görüldü. Dava dosyasına giren kayıtlarda Başkan Mutlu Işıksu'nun "bst198080", Özel Kalem Müdürü E.S.'nin ise "istuser04" takma adını kullandığı belirtildi.
Başkan Işıksu iddiaları reddederken, Hakan S.'nin mahkemeden TikTok şirketine resmi yazı yazılarak kayıtların teyit edilmesini talep ettiği öğrenildi. Davanın seyri Sakarya'daki siyasi gündemi yakından ilgilendirirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.
(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)
Kaynak: Sözcü - Veli Toprak
