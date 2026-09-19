Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'yı Rusya-NATO çatışması riskine karşı uyardı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Batılı siyasetçilerin, Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı yenilgiye uğratma stratejisinin başarısız olmasının ardından iki güç arasında savaş çıkmasını istediğini savunarak, "NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları, ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya dönüştürmek için her şeyi yapıyor" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa ülkeleri ile NATO ve Rusya arasındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fico, bazı Batılı siyasetçilerin, Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı yenilgiye uğratma stratejisinin başarısız olmasının ardından NATO ile Rusya arasında bir çatışma çıkmasını amaçladığını söyledi.

Avrupa'nın, Ukrayna'daki savaşın yol açabileceği büyük çaplı bir savaşa hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirten Fico, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin şimdiye kadar sonuç vermediğini savundu. Batılı ülkelerin bu tutumlarıyla "yangına benzin döktüğünü" ifade eden Fico, "Ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi.

Ukrayna'daki savaşın ne Slovakya'nın ne de NATO'nun savaşı olduğunu söyleyen Fico, "NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları, ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya dönüştürmek için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"AB içinde 'dayanışma' kelimesi bir kağıt parçasından bile daha değersiz hale geldi"

"Sahte dayanışma" söylemlerinden uzaklaşılması çağrısında bulunan Fico, AB içinde dayanışma ilkesinin uygulamada karşılık bulmadığını savundu. Fico, "Avrupa Birliği içinde, bırakın askerlerin öldürülmesini, elektrik fiyatları gündeme geldiğinde bile birbirimize karşı dayanışma gösteremiyoruz. Yasa dışı göç meselesine baktığımızda, Schengen bölgesinde ülkelerin sınırlarında sınır kontrolleri uygulandığında bu dayanışma nerede? AB içinde 'dayanışma' kelimesinin bir kağıt parçasından bile daha değersiz hale geldiğini gösteren sayısız örnek var" ifadelerini kullandı.

"Son dönemde AB içinde kayda değer hiçbir şey başaramadık"

Avrupa'daki Rusya karşıtı söylemlerin, siyasi verimsizliği örtbas etmek için kullanıldığını değerlendiren Fico, "Batı'daki Rus karşıtı savaş naraları neyi gizlemeyi amaçlıyor? Günümüzde neredeyse her şeyi. Son dönemde AB içinde kayda değer hiçbir şey başaramadık. Uluslararası bir aktörüz ancak saygı gören bir aktör değiliz. Bu sırada petrol ve gaz krizlerinin bizi giderek zayıflatmasını izliyoruz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına değinen Fico, "Komisyon Başkanı, parlamentoya hitabında Avrupa sanayiindeki büyük elektrik tüketiminden bahsediyor ama en temel soruya neredeyse değinmiyor bile: AB'de elektrik fiyatları nasıl düşürülebilir? Slovakya, küçük ve aşırı derecede ihracat odaklı bir ekonomiye dayalı bir ülke olarak daha geniş bir uluslararası ve ekonomik çevrenin kurbanı oluyor" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB içinde ülkesine yönelik siyasi tutuma tepki göstererek, "Sesimizi yükselttiğimizde ve bize dayatılanlardan farklı çözümler önerdiğimizde, ailenin kara koyunu ilan ediliyoruz. Savaş çağrılarından olduğu kadar, yıl sonuna doğru daha da ciddi bir sorun haline gelecek yakıt fiyatlarından ve gaz durumundan da büyük endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"AB, Ukrayna'daki savaş için her zaman yüz milyarlarca euro bulabiliyor"

AB'nin Ukrayna'daki savaşa yönelik yüksek miktarda mali destek sağlarken, birlik içerisindeki enerji ve hayat pahalılığı gibi sorunlara yeterince odaklanmadığını savunan Fico, "Elektrik fiyatlarında ve uygun fiyatlı gaz arzının güvence altına alınmasında olduğu gibi, bu konularda da ortak Avrupa çözümlerine ihtiyacımız var. AB, Ukrayna'daki savaş için her zaman yüz milyarlarca euro bulabiliyor; ancak yüksek fiyatlarla mücadele söz konusu olduğunda aynı kaynakları bulamıyor" dedi.

NATO ile ilişkilerine de değinen Fico, "NATO'da güvenilir bir ortak olmak istiyoruz; başkalarının elinde bir oyuncak olmak istemiyoruz. Aynı zamanda bizim öncelikli mesajımız savaş değil, barış olacaktır" diye konuştu.