Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu

Politika

Slovakya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Eğer kurşun yaraları, herhangi bir yana doğru birkaç milimetre ileride olsaydı, şu anda vefat eden başbakan hakkında konuşuyor olurduk" dedi.

Slovakya'da geçtiğimiz ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan ve 15 Haziran'da görevi resmen devralması beklenen Peter Pellegrini, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'yu hastanede ziyaret etti. Başbakan Fico ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştiren Pellegrini, "Kendisi gerçekten yorgundu ve biraz daha uzun görüşme veya siyasi durumu konuşma fırsatım olmadı" dedi.

Ölümden kıl payı kurtulan Başbakan Fico'nun durumunun halen "çok kritik" olduğunu vurgulayan Pellegrini, Başbakan Fico'nun hayatının en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

Ukrayna'ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Rusya ile ilişkileri koparmayı reddettiği için Avrupa'da en çok eleştirilen liderler arasında yer alan Başbakan Fico, dün ülkenin orta kesimlerindeki Handlova kasabasında silahlı saldırıya uğramıştı. Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, ameliyat sonrasında Başbakan Fico'nun durumunun stabil olduğunu fakat ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu. - BRATİSLAVA