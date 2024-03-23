Slovakya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Slovakya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Slovakya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 4,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Oy kullanma işleminin 22.00'ye kadar devam edeceği seçimde 9 aday yarışıyor. Adaylar arasında Parlamento Başkanı Peter Pellegrini ve muhalefet tarafından desteklenen eski Dışişleri Bakanı İvan Korcok öne çıkıyor.
Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ikinci dönem için yarışmayacağını açıklamıştı.
Yaklaşık 5,4 milyon nüfuslu Slovakya'da toplam 5 bin 938 oy kullanma noktasında oy kullanılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçların gece saatlerinde, resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.
Adaylar arasında Rusya- Ukrayna ayrılığı
En güçlü adaylar olarak öne çıkan ikiliden Pellegrini, Rusya yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Başbakan Robert Fico tarafından desteklenirken, AB yanlısı siyasetçi Korcok ise Ukrayna yanlısı siyasi çizgisiyle biliniyor.
Seçimleri Pellegrini'nin kazanmasının medyayı kontrol altına almaya ve yolsuzluk karşıtı yasaları hafifletmeye çalışmakla suçlanan Başbakan Fico'nun iktidardaki gücünü daha da pekiştirmesi bekleniyor. Pellegrini'nin kazanmasının ülkenin AB'den daha da uzaklaşmasına neden olacağı yorumları yapılıyor.
Anketlerde adaylar birbirine yakın
Son anketler, cumhurbaşkanlığı yarışında iki adayın oylarının birbirine oldukça yakın olduğuna işaret ediyor. Ipsos tarafından yayınlanan bir kamuoyu yoklaması, Pellegrini'nin yüzde 37, Korcok'un ise yüzde 36 oy alacağını ortaya koydu.
Seçimde adaylardan hiçbirinin yeterli çoğunluğu elde edememesi halinde seçimlerin ikinci turu, en fazla oy alan iki aday arasında 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. - BRATİSLAVA
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