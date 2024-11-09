Sokak Hayvanları İçin 1.8 Milyar TL Açıklaması

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları için ayrılan 1.8 milyar lirayla ilgili eleştirileri cevapladı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Kongresinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları için ayrılan 1.8 milyar liraya yönelik eleştirileri yanıtlardı. Konunun farklı mecralara çekilmek istendiğini ifade eden Yumaklı, " Türkiye'de sahipsiz hayvanlar diye bir problemi vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda millet meclisimizden bir kanuni düzenleme çıktı. Bunun amacı şuydu; Vatandaşımız artık sokaklarda yürüyemez hale geldi. Çocukların okula gidemez hale geldi. Parkların, bahçelerin, başıboş hayvanların istilası altında olduğu bir ortamı kabul etmeyerek bu sorunun herkes tarafından kabul edilmiş olan bu sorunun çözümüne dair bu yasal düzenlemeler sonra, dün bir açılışta söylemiş olduğum 'sokakta herhangi bir şekilde başıboş hayvan bulunması kabul edilemez. Ancak bu yasal düzenlemenin bir cümlesi bile hayvanlara eziyet etmeyi meşru görecek bir içerikte değildir. Birisinden birisini seçmek gibi bir şey yoktur. Bizim görevimiz, amacımız, vatandaşımızın sorununu çözmek, bununla ilgili de 1.8 milyar liralık kaynak oluşturduk. Bu kısırlaştırma faaliyetleri için' dedik. Biz de baktık ki bugün onu sadece bir haftalığına, yani sadece bir haftalık destek ödemeleriyle karşılaştırıp, 'Efendim sahipsiz hayvanlara 1.8 milyar ama çiftçiye 300 milyon.' ya sadece ve sadece direkt destekler 95 milyar lira civarına gelecek. Bu yılın sonu itibariyle. 2025 yılı için 760 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı. Bunun 135 milyar lirası çiftçilerimize desteklerden oluşuyor. Tarım sektörüne yatırımlar için 166 milyar lira ayrıldı. Sağlanan vergi muafiyetleri 200 milyar lira krediler, müdahale alımları KİT'lerin ve ihracatların desteklenmesi için 205 milyar lira. Biz diyoruz ki 'hizmet edeceğiz. Bunun için gerekli kaynağı ayıracağız. Bu rakamda bu kadardır. Vatandaşımızın kabul ettiği bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz.' Bunu bir kenara bırakıp bizi başka yere doğru baktırmaya çalışıyorlar. Halep oradaysa arşın burada. Göreceğiz, bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz. Hepsinin envanterini çıkardık. Kimler bu vatandaşın sorununa çözüm için kendi bütçesinden ayırmak zorunda olduğu şeyi ayıracak, kimler ayırmayacak, göreceğiz ve biz de gereğini yapacağız" dedi.

Yozgat'a 45.5 milyar liralık destek ve yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'a son 22 yılda 44,5 milyar lira destekleme ve tarımsal yatırım yaptıklarını söyleyip, "Güçlü tarım, güçlü Türkiye, anlayışıyla tarımı üretken ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak politikalar geliştiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, tarım sektörümüzü bütün ülke düzeyinde daha verimli ve rasyonel bir noktaya getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin her köşesinde tarımdaki bu büyük çabayı görmek mümkün. İşte Yozgat ilimiz de bunlardan biridir. Çemen otu ve mercimek üretiminde Türkiye birincisi, nohut ve şekerpancarı üretiminde Türkiye ikincisi, fiğ ve buğday üretiminde ise ilk beşte yer alan Yozgat, tarımımız için çok önemli bir şehirdir. Yozgat'ımıza son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 44,5 milyar lira olmuştur" diye konuştu.

"Tarım destekleri 12 katına çıktı"

Yumaklı, tarım desteklerini 12 kat arttırdıklarını ifade ederek "Bu süreçte tarımsal desteklerimiz 12 katına çıkmıştır. Büyükbaş hayvan sayısında yüzde 28, küçükbaş sayısında yüzde 67 artış sağladık. Toplam süt üretimindeki artış yüzde 166'dır. Orman köylülerimize 281 milyon TL ORKÖY kredi ve hibesi verdik. 123 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 4 şehir ormanı ve 13 bal ormanı tesis ettik. İlimize toplam 9 baraj, 6 gölet, 26 sulama tesisi yaptık. 277 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 76 derenin ıslahını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Eymir Göleti 2025 yılında tamamlanacak"

Yumaklı, Eymir Göleti'ni 2025 yılında tamamlamayı planladıklarını açıklayarak şunları söyledi:

"266 milyon lira maliyetli Eymir Göleti Sulamasını bu yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. 86 milyon lira maliyetli Delibaş 3. Kısım Taşkın Kontrolü çalışmalarımızı 2025 yılı sona kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Evet, ne dedik, laf değil icraat." - YOZGAT