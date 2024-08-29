Söke Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Söke Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Söke Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Arıkan, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynadığını ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

29.08.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Arıkan; "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 102. yıldönümünde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

"30 Ağustos Zaferi'nin bir milletin direnişinin, birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir" diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan mesajında; "Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynamış ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olmuştur. Bağımsızlığımızın teminatı olan bu anlamlı günü kutlarken; Ebedi Başkomutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarımızın minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, daha güçlü bir gelecek için daima koruyacak ve yücelteceğiz. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Söke Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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