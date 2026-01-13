Başkan Arıkan, Söke basınıyla buluştu

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelirken, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi'nde yeni bir yer tahsis edileceğinin sözünü verdi.

Toplantıda Söke'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Buluşmada gazeteciler, mesleklerini icra ederken sahada karşılaştıkları sorun ve talepleri dile getirirken; ortak gündem maddesi Söke'ye yapılan ve yapılması planlanan projeler oldu. Başkan Arıkan, birçok başlıkta basın mensuplarına yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler ve müjdeli haberler verirken, yerel basının kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Toplantıda konuşan Başkan Arıkan, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, yerel basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolünün son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Arıkan, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı Ali Esmer'in talebi üzerine, cemiyete yeni bir yer tahsis edileceğinin de sözünü verdi. Başkan Arıkan konuşmasında, "10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlerle bir araya geldik. Sizlerin varlığı Sökemiz ve Aydınımız için çok değerli" dedi.

Programa; AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, MHP Söke İlçe Başkanı Gürhan Selçuk, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, Belediye Meclis Üyeleri Şakir Gülmez ve Muharrem Özcan ile Söke Belediyesi Basın Danışmanı Levent Tuncer de katıldı. - AYDIN