Başkan Arıkan Ankara\'da, Aydın Milletvekilleriyle bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Aydın Milletvekilleriyle bir araya geldi.

Başkan Arıkan'a ziyaretlerinde Başkan Danışmanı ve Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Nazlı Diler Bali eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Arıkan, Söke'de hayata geçirilmesi planlanan ve devam eden projeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. İlçenin gelişimi açısından önem taşıyan projeler için destek talebinde bulunan Arıkan, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin, Söke'nin yatırımlar ve projeler noktasında Ankara nezdindeki temaslarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. - AYDIN