Söke Belediye Başkanı, Değirmen Caddesi\'ndeki Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin merkezi konumunda bulunan Değirmen Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye ekiplerince başlatılan yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arıkan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Cadde üzerinde bulunan esnaflarla da sohbet eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan çalışmalar hakkında esnaflara bilgiler verdi. Çarşı merkezinde yoğun şekilde kullanılan Değirmen Caddesi'nin daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına bu yolun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını hedefliyoruz" dedi.

Söke Belediyesi ekipleri, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için hassasiyet gösteriyor. - AYDIN