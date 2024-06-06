Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ege Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Ege Belediyeler Birliği Meclis toplantısında gerçekleştirilen seçimde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Birlik Başkanlığı'na seçilirken; Dr. Mustafa İberya Arıkan ise Başkan Vekilliği görevine layık görüldü.

Başkan Arıkan, toplantıya Belediye Meclis Üyesi Murat Günal ile birlikte katıldı. Arıkan, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Ege Belediyeler Birliği'nin Türkiye'nin en önemli belediye birliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ege Belediyeler Birliği, Türkiye'nin en önemli belediye birliklerinden biri. Dün yapılan seçimde Türkiye Belediyeler Birliği'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun encümen üyesi olarak görev almasının sevincini yaşarken, benim de Ege Belediyeler Birliği'nde böylesi önemli bir göreve layık görülmem ayrıca onur ve mutluluk yaşattı. Hep birlikte aydınlık geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Arıkan, Ege Belediyeler Birliği çatısı altında da bölgenin gelişimi ve refahı için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - AYDIN