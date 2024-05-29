Söke Belediyesi İş Yeri Denetimlerine Başladı

Politika

Söke Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerine başladı. Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm iş yerlerini kontrol edecek.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin amacının ruhsatsız işletmelerin tespit edilmesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının güncellenmesi olduğunu belirtti. Ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürerek, işletmelerin yasal gerekliliklere uygun olup olmadığını kontrol edecek.

Denetimlerde ruhsatsız iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak, belirli bir süre içerisinde ruhsatlarını almaları istenecek. Belirtilen süre sonunda ruhsat almayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. Söke Belediyesi, bu denetimlerle ilçe genelinde düzeni sağlamak ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde hizmet almasını temin etmeyi hedefliyor. - AYDIN