Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Çalıştayı

Söke Belediyesi\'nden Muhtarlar Çalıştayı
17.07.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesi, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla iki gün süren bir 'Muhtarlar Çalıştayı' düzenledi. Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, muhtarlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.

Söke Belediyesi, mahallelerin sorunlarını doğrudan muhtarlardan dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla "Muhtarlar Çalıştayı" düzenledi. Söke'ye bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla başlayan çalıştay, iki gün boyunca Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Söke Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlediği çalıştayda muhtarlar, belirlenen program ve gruplar halinde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile belediye birim müdürleriyle bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde muhtarlar 4 ayrı grup halinde toplantılara katılırken, ikinci gün ise 2 grup halinde görüşmeler devam edecek. Her mahalle muhtarı, kendi bölgesine ilişkin talep ve sorunlarını doğrudan ilgili birim müdürlerine iletme fırsatı buldu. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak rapor, belediyenin mahallerdeki hizmetlerine yön verecek.

Başkan Arıkan: "Muhtarlar bizim sahadaki gözümüz, kulağımız"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, muhtarlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek; "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımız. Onlarla ne kadar yakın ve açık bir diyalog kurarsak, mahallelerimizdeki sorunlara da o kadar hızlı ve etkili çözümler üretebiliriz. Bu çalıştayla birlikte karşılıklı anlayış ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Başkan Arıkan; çalıştay sonunda elde edilecek verilere göre kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planları hazırlayacaklarını belirtti. Arıkan; "İlgili birim müdürlerimiz muhtarlarımızdan gelen talepleri alacak. Ardından biz müdürlerimizler birlikte yapacağımız değerlendirme sonucunda sorumluluğumuzda bulunan konularda üreteceğimiz çözümleri bir takvime bağlayacağız. Bizim dışımızdaki kurumların yapabileceği konuları da ilgili yerlere ileteceğiz" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Çıtak: "Bu diyalog ortamı çok önemli"

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da çalıştayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemizin böylesine yapıcı ve doğrudan bir diyalog ortamı oluşturması bizler için çok kıymetli. Her muhtar kendi mahallesinin sesi. Belediye yönetiminin bizi dinlemesi ve sorunları bizzat ilgili müdürlerle konuşmamız, bizlere hem moral veriyor hem de çözüm umudu aşılıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Politika Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
20:59
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
20:55
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
20:45
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü
Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 16:05:59. #7.11#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.