Söke Belediyesi\'nden Muhtarlar Çalıştayı

Söke Belediyesi, mahallelerin sorunlarını doğrudan muhtarlardan dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla "Muhtarlar Çalıştayı" düzenledi. Söke'ye bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla başlayan çalıştay, iki gün boyunca Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Söke Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlediği çalıştayda muhtarlar, belirlenen program ve gruplar halinde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile belediye birim müdürleriyle bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde muhtarlar 4 ayrı grup halinde toplantılara katılırken, ikinci gün ise 2 grup halinde görüşmeler devam edecek. Her mahalle muhtarı, kendi bölgesine ilişkin talep ve sorunlarını doğrudan ilgili birim müdürlerine iletme fırsatı buldu. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak rapor, belediyenin mahallerdeki hizmetlerine yön verecek.

Başkan Arıkan: "Muhtarlar bizim sahadaki gözümüz, kulağımız"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, muhtarlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek; "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımız. Onlarla ne kadar yakın ve açık bir diyalog kurarsak, mahallelerimizdeki sorunlara da o kadar hızlı ve etkili çözümler üretebiliriz. Bu çalıştayla birlikte karşılıklı anlayış ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Başkan Arıkan; çalıştay sonunda elde edilecek verilere göre kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planları hazırlayacaklarını belirtti. Arıkan; "İlgili birim müdürlerimiz muhtarlarımızdan gelen talepleri alacak. Ardından biz müdürlerimizler birlikte yapacağımız değerlendirme sonucunda sorumluluğumuzda bulunan konularda üreteceğimiz çözümleri bir takvime bağlayacağız. Bizim dışımızdaki kurumların yapabileceği konuları da ilgili yerlere ileteceğiz" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Çıtak: "Bu diyalog ortamı çok önemli"

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da çalıştayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemizin böylesine yapıcı ve doğrudan bir diyalog ortamı oluşturması bizler için çok kıymetli. Her muhtar kendi mahallesinin sesi. Belediye yönetiminin bizi dinlemesi ve sorunları bizzat ilgili müdürlerle konuşmamız, bizlere hem moral veriyor hem de çözüm umudu aşılıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN