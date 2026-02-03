Söke Belediyesi\'ne 15 tonluk ekskavatör

Söke Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hibe edilen 15 tonluk lastikli ekskavatör, belediye envanterine kazandırıldı.

Piyasa değeri 8 milyon 150 bin TL olan iş makinesi, tamamen hibe yoluyla Söke Belediyesi'ne teslim edilirken, makineye alınacak ilave ataşmanlarla birlikte toplam yatırım tutarı 10 milyon TL'ye ulaşacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, göreve geldiği günden bu yana belediyenin araç parkını güçlendirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, önemli bir mali yükü belediye bütçesine yansıtmadan kazandırmış oldu. Başkan Arıkan iş makinesinin Söke Belediyesi'ne kazandırılmasında destek veren, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekillerine, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak yeni ekskavatör; altyapı çalışmaları, yol bakım-onarım faaliyetleri, çevre düzenlemeleri ve acil müdahale gerektiren durumlarda etkin şekilde kullanılacak. Ataşmanlarla birlikte çok amaçlı hale getirilecek olan iş makinesi, belediyenin saha gücünü ve hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. - AYDIN