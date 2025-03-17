Söke Belediyesi Parkları Yeniliyor: Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda Çalışmalar Başladı

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilçedeki parkları yenilemek ve daha kullanışlı hale getirmek için bakım ve onarım çalışmalarına başlamıştı. Oyun ve oturma gruplarında tadilatlar devam ediyor.

Diğer taraftan uzun süredir kullanılan bazı parklarda peyzaj düzenlemeleri yeniden ele alınıyor. Yeşil ve çiçeklendirme alanları ile oturma alanlarının yeniden düzenlemesi ve iyileştirilmesi gerçekleştiriliyor. Konak Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı da bu parklardan biri. Parkta yürütülen düzenleme çalışmalarıyla alanın daha estetik ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

Parkın yeşil alanları ve çiçeklendirme bölgeleri yeniden tasarlanırken, oturma alanları da vatandaşların konforunu artıracak şekilde yenileniyor. Ayrıca park çevresindeki kaldırım ve otopark alanlarında da düzenlemeler yapılarak daha modern ve kullanışlı bir hale getiriliyor.

Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. - AYDIN