Söke\'de belediye ekipleri seferber oldu

Söke'de etkili olan sağanak yağışlarda Söke Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü. Yağış sırasında muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bulunan ekipler, sabah saatlerinde yağmurun azalmasıyla birlikte yağışın bıraktığı izleri temizlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Özellikle Söke'ye bağlı Bağarası, Karacahayıt ve Çalıköy Mahalleleri'nde meydana gelen su taşkını ve sel olaylarının ardından belediye ekipleri iş makineleriyle bölgelerde yoğun mesai başlattı. Taşkın nedeniyle oluşan çamur, birikinti ve tıkanmaların giderilmesi için yürütülen çalışmalarda, yollar ve yerleşim alanları kısa sürede temizlenerek yeniden kullanıma açıldı.

Olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirtilirken, vatandaşlardan da yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olmaları istendi. Çalışmaların, yağıştan etkilenen tüm mahallelerde tamamen normale dönüş sağlanana kadar sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN