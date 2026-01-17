Başkan Arıkan'dan Söke'nin geleceğine yönelik stratejik adımlar - Son Dakika
Başkan Arıkan'dan Söke'nin geleceğine yönelik stratejik adımlar

17.01.2026 15:32  Güncelleme: 15:34
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlbank İzmir Bölge Müdürü ile gerçekleştirilen toplantıda, mevcut ihtiyaçları ve gelecekteki yatırım planlarını ele aldı. Yenilenebilir enerji projeleri ve altyapı geliştirme konuları da masaya yatırıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlbank İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal başkanlığındaki İlbank heyetini belediyede ağırladı. Gerçekleştirilen kapsamlı toplantıda, Söke'nin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik yatırımlar tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıya, Ankara Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Koordinasyon ve Ön Etüt Şube Müdürü Gökhan Buluş, İlbank İzmir Proje Şube Müdürü Bülent Akkaş ile birlikte Söke Belediyesi'nin yatırım ve projelerine yön veren üst düzey bürokratlar katıldı. İller Bankası (İLBANK) yetkilileri, Söke'nin mevcut durumu, planlama süreçleri ve yeni yatırım hedefleri hakkında belediye yönetimiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri, Söke'nin planlama çalışmaları oldu. Kentin sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini hedefleyen imar ve mekansal planlama süreçleri masaya yatırıldı. Mevcut planların güncellenmesi, yeni gelişim alanlarının planlı şekilde hayata geçirilmesi ve kamu yatırımlarını destekleyecek mekansal düzenlemeler detaylı biçimde değerlendirildi. Planlama çalışmalarının, altyapı yatırımlarıyla eşgüdüm içinde yürütülmesinin Söke'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Söke Belediyesi'nin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi de ele alındı. Projenin finansman modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, enerji maliyetlerini düşürecek ve çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirecek bu yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik süreçler değerlendirildi. Belediyenin sahadaki gücünü artırmak amacıyla, 50 milyon TL tutarında kredi kullanılarak makine parkının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yapım ihalelerine hazırlık yapılması konusunda da önemli kararlar alındı. Söz konusu yatırımların, Söke genelinde belediye hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke'nin geleceğini planlı, sürdürülebilir ve güçlü yatırımlarla inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Arıkan; "Söke'yi günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla yönetiyoruz. Kentimizin altyapısından üstyapısına, imar ve planlama çalışmalarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her başlığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

