Söke\'de Yol Yenileme Çalışmaları Başlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için daha güvenli yollar ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Söke'de kapsamlı bir yol yenileme çalışması başlatıldı.

Söke'nin önemli ulaşım arterlerinden olan Yüksel Yalova ve Bülent Ecevit Caddeleri'nde sıcak asfalt çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Demirköprü'ye kadar uzanan güzergahta altyapı ve üstyapı yenilemeleri titizlikle yürütülürken, belediye binası arkasında eski yol kaplaması sökümü yapılıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve Büyükşehir ekiplerine 'kolay gelsin' dileklerini ileten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Arıkan, "Sökemizde yol yenileme hamlesi başlatan, ilçemizin çehresini değiştiren Özlem Çerçioğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Söke halkı adına minnettarız. Bu destek, bizim için yalnızca bir asfalt çalışması değil; aynı zamanda dayanışmanın, ortak aklın ve birlikte yönetimin en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN