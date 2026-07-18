Söke Kent Konseyi\'nde yeni başkan Demir oldu

Söke Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlık seçiminde 71 oy alan A. Orhan Demir, Söke Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Söke Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula oy kullanma hakkına sahip 147 kurum ve kuruluş temsilcisinden 105'i katıldı. Genel kurulda mevcut Söke Kent Konseyi Başkanı Ferahnaz Öztürk yeniden aday olurken, A. Orhan Demir de başkanlık için adaylığını koydu. Genel kurulun Divan Başkanlığını Sami Kocakaya üstlenirken, Divan Katipliklerini Funda Öztürk ve Cumhur Boyacı yaptı.

Genel kurulda gerçekleştirilen konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda A. Orhan Demir 71 oy alırken, mevcut Başkan Ferahnaz Öztürk 22 oyda kaldı. Bu sonuçla A. Orhan Demir, Söke Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Başkanlık seçiminin ardından Söke Kent Konseyi Yürütme Kurulu için de sandık başına gidildi. Yürütme Kurulu seçiminde A. Orhan Demir'in listesi 73 oy alırken, Ferahnaz Öztürk'ün listesi 20 oy aldı. Böylece A. Orhan Demir'in listesi seçimi kazanarak Söke Kent Konseyi'nin yeni dönem Yürütme Kurulu'nu oluşturdu.

A. Orhan Demir başkanlığındaki Söke Kent Konseyi Yürütme Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu; Mine Aşçı, Müge Yavaş, İsmail Öz, Haydar Polat, Zeynep Fidan, Turan Paçal, İbrahim Yağız Arıcı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Söke Kent Konseyi'nde A. Orhan Demir başkanlığında yeni dönem başlamış oldu. - AYDIN